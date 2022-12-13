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Marvel поделилась забавными отрывками из "Стражей Галактики 3"

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В США картина выйдет в прокат 5 мая.

В YouTube-канале Rotten Tomatoes Coming Soon появились два отрывка из кинокомикса "Стражи Галактики. Часть 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). Фильм зрители по всему миру увидят в начале мая 2023 года. В одном из роликов показано, что персонаж по имени Пител Квилл (роль исполняет актер Крис Пратт) пытается объясниться с Гаморой (Зои Салдана). Речь идет о версии героини из другой реальности, которая не питает к Квиллу никаких любовных чувств. В другом ролике Квилл рассказывает непростую историю о своей возлюбленной, которую взяли в заложники.

Напомним, что триквел "Стражей" станет  последним фильмом под руководством режиссера Джеймса Ганна в киновселенной Marvel. Лента также станет последним для большего состава текущей кинокоманды. Зрители ожидают, что третья часть истории может показать лучшие сборы на территории США среди остальных фильмов серии. В стране выход фильма запланирован на 5 мая 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Coming Soon, Marvel Entertainment

 

 

Теги: marvel, марвел, стражи галактики 3, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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