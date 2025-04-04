Марсоход Perseverance стал свидетелем того, как один марсианский пылевой дьявол пожирает другого

Шестиколёсный исследователь недавно запечатлел несколько мини-смерчей на Красной планете, вращающихся на краю кратера Езеро.На продемонстрированном в социальных сетях ролике, сделанном 25 января 2025 года, марсианский пыльный вихрь поглощает вихрь поменьше, снятый навигационной камерой марсохода NASA "Персеверанс". Эти вихревые, иногда высокие столбы воздуха и пыли часто встречаются на Марсе. Гибель небольшого пылевого вихря была зафиксирована во время эксперимента по визуализации, проведённого научной группой Perseverance, чтобы лучше понять силы, действующие в марсианской атмосфере. Когда марсоход сделал снимки с расстояния около 0,6 мили (1 километр), более крупный пылевой вихрь был примерно 210 футов (65 метров) в ширину, в то время как меньший, тянущийся за ним пылевой вихрь был примерно 16 футов (5 метров) в ширину. На заднем плане слева и в центре также можно увидеть два других пыльных вихря. "Персеверанс" заснял эту сцену в тот момент, когда исследовал западный край кратера Езеро на Марсе в месте под названием "Холм Ведьмы Хейзел".

"Конвективные вихри, также известные как пылевые дьяволы, могут быть довольно опасными. Эти мини-торнадо блуждают по поверхности Марса, поднимая пыль и снижая видимость в непосредственной близости от себя. Если два пылевых дьявола столкнутся друг с другом, они могут либо уничтожить друг друга, либо слиться, при этом более сильный поглотит более слабого. Марк Леммон, учёный из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо

Напомним, что пыльные вихри образуются из поднимающихся и вращающихся столбов тёплого воздуха. Воздух у поверхности планеты нагревается от контакта с более тёплой землёй и поднимается сквозь более плотный и холодный воздух наверху. Когда другой воздух движется вдоль поверхности, чтобы занять место поднимающегося более тёплого воздуха, он начинает вращаться. Когда поступающий воздух поднимается в столб, он набирает скорость, как вращающийся фигурист, прижимающий руки к телу. Набегающий воздух также подхватывает пыль, и так рождается пыльный вихрь.

Пылевые вихри играют важную роль в погодных условиях на Марсе. Кэти Стэк Морган, научный сотрудник проекта марсохода Perseverance из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии

Она добавила, что изучение пылевого дьявола важно, потому что эти явления указывают на атмосферные условия, такие как преобладающее направление и скорость ветра, и ответственны примерно за половину пыли в атмосфере Марса. Известно, что 1 августа 1978 года орбитальный аппарат НАСА "Викинг-1" запечатлел этот марсианский пылевой вихрь, отбрасывающий тень. В течение 15-секундного интервала между двумя снимками пылевой вихрь двигался в северо-восточном направлении со скоростью около 59 футов (18 метров) в секунду. С момента посадки в 2021 году "Персеверанс" много раз снимал вихри, в том числе 27 сентября 2021 года, когда рой пыльных вихрей танцевал на дне кратера Езеро, а марсоход с помощью микрофона SuperCam записал первые звуки марсианского пыльного вихря.

Орбитальные аппараты "Викинг" НАСА, запущенные в 1970-х годах, стали первыми космическими аппаратами, которые сфотографировали марсианские пылевые вихри. Два десятилетия спустя миссия "Патфайндер" агентства впервые сделала снимок пылевого вихря с поверхности и даже зафиксировала пылевой вихрь, пронёсшийся над посадочным модулем. Марсоходам-близнецам "Спирит" и "Оппортьюнити" удалось запечатлеть немало пылевых вихрей. "Кьюриосити", который исследует место под названием "Гора Шарп" в кратере Гейл на противоположной стороне Красной планеты от "Персеверанс", тоже их видит.

Дя того, чтобы сделать снимок или снять на видео пыльный вихрь с помощью космического аппарата, нужна удача. Ученые не могут предсказать, когда они появятся, поэтому "Персеверанс" регулярно отслеживает их во всех направлениях. Когда ученые видят, что они появляются чаще в определенное время суток или приближаются с определенного направления, они используют эту информацию, чтобы сосредоточить наблюдение и попытаться поймать дополнительные вихри.

Если вам жаль маленького дьяволёнка из нашего последнего видео, возможно, вас утешит мысль о том, что более крупный преступник, скорее всего, погиб через несколько минут. Пыльные дьяволята на Марсе живут всего около 10 минут. Марк Леммон, учёный из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо

Редкая окаменелость показала ученым беременного ихтиозавра Фиону.

Фото и видео: NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/INTA-CSIC/Space Science Institute/ISAE-Supaero/University of Arizona;YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory