Марсоход NASA обнаружил на Марсе "плавающие" камни

Perseverance обнаружил необычные "плавающие" камни на краю кратера Езеро в ходе поиска признаков древней микробной жизни. Ученые изучают их происхождение.

Марсоход NASA (Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике в США) на Марсе обнаружил несколько необычных камней, которые, похоже, находятся не на своём первоначальном месте. В настоящее время Perseverance ищет признаки древней жизни на холмах и скалистых выступах вдоль края кратера Езеро — бесплодной чашеобразной впадины к северу от марсианского экватора, в которой, как предполагают учёные, миллиарды лет назад находилось огромное озеро. С декабря 2024 года марсоход спускается по высокому склону под названием Ведьмин холм, который, как надеются учёные, даст представление о климате Марса в прошлом.

Ранее, 11 апреля Perseverance остановился на визуально различимой геологической границе, где встречаются светлые и тёмные обнажения горных пород. Здесь один конкретный камень, который учёные прозвали "Холмом Черепа", выделялся на фоне окружающей его светлой поверхности, усеянной камнями, из-за своего тёмного цвета, угловатой формы и испещрённой углублениями текстуры, согласно сообщению в блоге NASA. По словам учёных, в регионе под названием Порт-Ансон есть несколько таких камней, которые, возможно, были перенесены откуда-то ещё. Эти рыхлые камни, известные как "плавучие", вероятно, перемещались на огромные расстояния миллиарды лет назад, когда на Марсе была более тёплая и влажная среда с реками, озёрами и, возможно, даже океанами. Когда вода отступила и более мягкий окружающий материал разрушался на протяжении веков, более устойчивые камни остались на марсианской почве.

Мы нашли несколько таких тёмных валунов в районе Порт-Ансона". Команда работает над тем, чтобы лучше понять, откуда взялись эти камни и как они сюда попали. сообщение исследователей

Тайна холма Черепов

Согласно посту, углубления на Холме Черепа могли образоваться двумя способами. Небольшие фрагменты самого Холма Черепа могли отколоться и разрушиться, оставив углубления. Другая возможность заключается в том, что марсианские ветры, переносящие крошечные частицы пыли и камней, могли действовать как наждачная бумага, постепенно разрушая поверхность камня и образуя углубления.

Тёмный цвет Скал-Хилл и похожих на него скал может указывать на то, что это метеориты, но недавний анализ их химических данных, полученных с помощью прибора SuperCam на борту Perseverance, показывает, что их состав не соответствует составу типичного метеорита. Кроме того, эти тёмные породы могут иметь вулканическое происхождение. Известно, что на Земле и Марсе такие минералы, как оливин, пироксен и биотит, придают магматическим породам тёмный цвет. Если эти породы действительно магматические, то они могли образоваться из близлежащих вулканических пород, которые подверглись эрозии, или могли быть выброшены из-под земли ударным кратером, который вскрыл более глубокие вулканические слои.

К счастью для нас, у марсохода есть приборы, которые могут измерять химический состав пород на Марсе. Понимание состава этих более тёмных пластов поможет команде интерпретировать происхождение этой уникальной породы. сообщение исследователей

За последние несколько месяцев Perseverance собрал образцы пяти горных пород, детально проанализировал семь других и с помощью лазера дистанционно изучил ещё 83. Это самый быстрый темп сбора научных данных с момента посадки на Марс четыре года назад, сообщили представители Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в другом заявлении. Учёные, участвовавшие в миссии, отметили, что зачастую требуются месяцы поисков в кратере, чтобы найти уникальную с научной точки зрения породу, которую стоит взять на пробу. Однако на краю кратера Perseverance на каждом шагу встречает новые и интригующие породы, говорится в заявлении.

Кратерные валы — вы должны их полюбить. Последние четыре месяца были настоящим вихрем для научной команды, и мы по-прежнему чувствуем, что холм Ведьмы Хейзел может рассказать нам ещё больше — это всё, на что мы надеялись, и даже больше Кэти Морган, научный сотрудник проекта "Персеверанс" в Лаборатории реактивного движения

Ученые стремятся вернуть на Землю образцы, собранные Perseverance, чтобы определить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе. Однако миссия NASA по возвращению образцов с Марса сталкивается со значительными трудностями, связанными с бюджетом, сроками и техническими сложностями, что делает ее будущее неопределенным.

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Фото: NASA /JPL-Caltech / ASU