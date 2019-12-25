Древний форпост в Северной Македонии может быть местом рождения бабушки Александра Македонского

В Северной Македонии были найдены остатки того, что может быть древней столицей царства Линкестида.

Археологи, работающие в Северной Македонии, возможно, обнаружили остатки Линка, древнего города, который был столицей царства Линкестида. Для подтверждения находки требуется дополнительный анализ, но если она подтвердится, то это открытие может указать на место, где родилась бабушка Александра Македонского по отцовской линии.

Напомним, что Линкестида была небольшим царством, процветавшим в Северной Македонии, которое было присоединено к Македонской империи во время правления царя Филиппа II (359–336 годов до нашей эры.). Согласно историческим источникам, Эвридика I Македонская, мать Филиппа II и бабушка Александра (который правил с 336 по 323 года до нашей эры), вероятно, родилась в Линке. Археологи знали об этом месте, расположенном недалеко от деревни Чрнобуки, с 1966 года, и изначально считалось, что это был военный форпост, а не город, согласно заявлению Калифорнийского государственного политехнического университета имени Гумбольдта (Cal Poly Humboldt).

Только в 2023 году группа исследователей провела лидарную съёмку (с помощью лазеров) с использованием дронов, чтобы создать карту рельефа местности. Этот метод позволяет проникать сквозь листву, покрывающую археологический памятник, и широко используется по всему миру. Исследование показало, что в городе был акрополь площадью не менее 7 акров (2,8 гектара). Помимо остатков текстильной мастерской и, по-видимому, театра, археологи также нашли множество артефактов, в том числе керамику, монеты, игровые фишки и даже глиняный театральный билет. Монета, найденная на этом месте, была отчеканена ещё при жизни Александра Македонского. До сих пор исследователи считали, что город был построен спустя долгое время после смерти Александра Македонского, во время правления Филиппа V (221–179 гг. до нашей эры). Но обнаружение монеты, отчеканенной между 325 и 323 гг. до нашей эры, указывает на то, что город существовал ещё при жизни Александра, говорится в заявлении.

Кроме того, команда археологов обнаружила на этом месте топоры и фрагменты керамических сосудов, что свидетельствует о том, что люди жили здесь ещё в бронзовом веке (с 3300 по 1200 год до нашей эры). Они планируют продолжить раскопки. Находка может пролить свет на историю влиятельного королевства. Энгин Насух, куратор Национального института Македонии и музея Битола и один из ведущих археологов, сказал в своём заявлении, что древняя Македония была "цивилизацией, сыгравшей важную роль в современном понимании мира и стремлении объединить различные цивилизации и культуры".

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Фото: Courtesy of Cal Poly Humboldt"s Cultural Resources Facility