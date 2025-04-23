Китайские инженеры использовали гравитационные рогатки для спасения пары спутников

Во вторник, 15 марта в 8:15 по пекинскому времени (14 марта в 8:42 по восточному времени или 17:42 по PDT), Китай запустил два спутника на борту Yuanzheng-1S, установленного на ракете-носителе Long March-2C. Хотя первый и второй этапы прошли успешно, технический запуск с разгонным блоком не позволил спутникам выйти на намеченную орбиту. Последовало несколько месяцев попыток спасения, в течение которых китайские инженеры пытались найти решение, в том числе вывести спутники с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере.

Согласно недавней статье CGTN, спутники были "спасены" через 123 дня с помощью гравитационной рогатки. Короче говоря, инженеры использовали гравитацию Земли, Луны и Солнца, чтобы направить спутники на нужные орбиты. Их усилия спасли спутниковую миссию и продемонстрировали маневр, который может изменить правила игры в навигации в дальнем космосе. Миссия также демонстрирует передовые технологии, поскольку спутники являются частью группировки, которая может обеспечить автономное управление космическими аппаратами за пределами земной орбиты.

Сбой при запуске удивил команды Технологического и инженерного центра по использованию космоса (CSU), которые руководили космической миссией. Вскоре после этого группа инженеров подтвердила статус двух спутников, которые находились гораздо ближе к Земле, чем планировалось, и вышли из-под контроля. Спутники были частично повреждены во время неудачного запуска, поэтому они не могли поглощать достаточно солнечного света для выполнения корректирующего манёвра. К счастью, инженеры в конце концов нашли решение.

Это был первый запуск, который я наблюдал, и поначалу я не думал о сбое при запуске. Если бы спутники были уничтожены, это было бы пустой тратой многолетних усилий, которые мы вложили, и денег, вложенных в миссию. Это также было бы психологическим ударом по команде. К счастью, это не так. Мы разделились на две команды. Одна команда дистанционно управляет двигателями спутников, чтобы замедлить вращение. Другая команда, моя команда, рассчитала наилучший маршрут для возвращения спутников на орбиту. Чжан Хао, исследователь из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, чья команда руководила спасательной операцией, объяснил в интервью CGTN Digital

Спутники DRO-A и DRO-B присоединились к ранее запущенному космическому аппарату DRO-L, сформировав группировку, которая будет предоставлять навигационные услуги для космических аппаратов. Согласно заявлениям коллеги-исследователя из Калифорнийского государственного университета Мао Синьюаня, эти спутники позволят наземным операторам определять местоположение космического аппарата за три часа. Это значительно сокращает время, которое требуется для определения местоположения космического аппарата с помощью текущего наземного позиционирования, — с двух-трёх дней до трёх часов. Мао также утверждает, что эти космические аппараты позволят управлять беспилотными космическими аппаратами и осуществлять автономное пилотирование.

Напомним, что данные спутники являются частью планов Китая по расширению своего присутствия вокруг Земли и Луны. Автономное пилотирование также будет полезно, когда Китай начнёт отправлять пилотируемые миссии на Луну, которая апланирована на 2030 год, а также запускать полезную нагрузку для поддержки предлагаемой Международной лунной исследовательской станции (ILRS).

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Фото и видео: YouTube / CGTN