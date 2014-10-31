Пара "светящихся" лавовых озёр обнаружена на вулканах Африки во время извержения

На этой спутниковой фотографии в искусственных цветах, сделанной в 2014 году, видно огромное количество тепла, исходящего от лавовых озёр на вершинах пары одновременно извергающихся вулканов в Конго.

На этом поразительном спутниковом снимке в псевдоцветах видна сильная жара, исходящая от пары лавовых озёр, образовавшихся на одновременно извергающихся вулканах в Конго. Соседние вершины являются одними из самых активных — и смертоносных — вулканов в Африке. Горы Ньямурагира и гора Ньирагонго находятся примерно в 6 милях (10 километрах) друг от друга и расположены к северу от города Гома, в котором проживает более 1 миллиона человек.

Ньямурагира - это куполообразный щитовой вулкан высотой до 10 033 футов (3058 метров), в то время как Ньирагонго - стратовулкан с крутым конусом, возвышающимся на 11 385 футов (3470 м) над уровнем земли. Спутниковый снимок был сделан через несколько недель после того, как Ньямурагира начал извергаться впервые с марта 2012 года. Это извержение прекратилось в мае 2016 года, но с тех пор на вулкане произошло ещё два извержения: с ноября 2016 года по май 2017 года и в апреле 2018 года, которое продолжается до сих пор. Тем временем Ньирагонго непрерывно извергается с мая 2002 года.

Лавовое озеро на вершине горы Ньирагонго в несколько раз превышало по площади все остальные озёра на Земле во время продолжающегося извержения. Это фото было сделано в марте 2018 года. Во время одновременных извержений на вершинах обоих вулканов были замечены крупные лавовые озёра. Лавовое озеро в Ньирагонго особенно интересно, потому что обычно стратовулканы не имеют таких особенностей. Согласно исследованию 2021 года, в разные моменты за последние два десятилетия это огненное озеро было самым большим лавовым озером на Земле.

По данным Обсерватории Земли NASA (Национального агентства по исследованию комического пространства и аэронавтике в США), изображение было получено в инфракрасном диапазоне, из-за чего лавовые озёра кажутся светящимися красным, а окружающая растительность приобретает ярко-зелёную окраску. Согласно исследованию 2021 года, Ньямурагира и Ньирагонго образовались около 12 000 лет назад в период повышенной активности вдоль линии разлома Камеронзе, которая проходит прямо между двумя вулканами. В результате их активность частично взаимосвязана, несмотря на то, что они являются отдельными объектами.

Напомним, что вулканы очень активны и с 1900 года извергались вместе около 60 раз. Считается, что на их долю приходится около 40% зарегистрированных в Африке извержений вулканов. Некоторые из их недавних извержений были особенно интенсивными. Ньямурагира — более активный из двух вулканов, и на его склонах часто возникали более мелкие временные вулканы. Самым последним из них был "Мурара" — шлаковый конус, возникший в период с 1976 по 1977 год. Гора также окружена старыми потоками лавы, которые стекали по её склонам (и видны на спутниковой фотографии).

В ноябре 2011 года из извергающегося вулкана вырвался фонтан лавы высотой 1300 футов (400 м), согласно местным сообщениям. Считается, что это был самый мощный выброс за последнее столетие. Однако Ньирагонго находится ближе к Гоме и, следовательно, является более опасным из этих двух вулканов. Когда потоки лавы стекают по крутым склонам вулкана, они могут достигать высокой скорости, не предупреждая местных жителей. По данным Британники, в январе 2002 года в результате аналогичного извержения погибло около 250 человек и был нанесен значительный ущерб домам, более 100 000 человек остались без крова и спровоцировали кризис с беженцами. Самый последний инцидент произошел в мае 2021 года, когда, по данным CNN, погиб по меньшей мере 31 человек. Однако в данном случае несколько человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, когда люди пытались эвакуироваться из этого района.

Ученые разрабатывают пневматические пропеллеры, которые могли бы заменить дизельные двигатели на паромах.

Фото: NASA / Landsat; NASA / JPL / NIMA