Коммерческие маршрутки Петербурга отправятся в другие регионы после транспортной реформы

Водители компаний перейдут на работу к другим перевозчикам.

После завершения транспортной реформы и отмены коммерческих маршрутов перед Петербургом встаёт вопрос избавления от микроавтобусов. Как сообщает "КП-Петербург", ненужные городу единицы транспорта передадут в другие российские регионы.

Издание связалось с нескольким транспортными компаниями, которые обслуживали маршрутки в Северной столице. Так, по данным представителей ООО "АТП Барс-2" (маршруты К-30, К-690 и К-345), единицы транспорта и водителей передадут в Ленобласть.

Еще в одной организации — "Шпунт Северо-Запад" — рассказали, что компания будет заниматься перепрофилированием. Водители перешли на работу к другим перевозчикам, а микроавтобусы, которые раньше выходили на маршруты К-8, К-60, К-124, К-162, К-309, также поедут развозить пассажиров других регионов.

Ранее стала известна причина частого возгорания автобусов в Петербурге.

Фото: Piter.TV