Стала известна причина частого возгорания автобусов в Петербурге

В городском комтрансе заверили, что ситуация находится под контролем.

В Северной столице за последнее время участились случае возгорания общественного транспорта. Особенно примечателен пример с городскими автобусами: только по состоянию на середину июля зафиксировано 4 подобных случая. ЧП происходят в основном на новых единицах транспорта, что еще больше тревожит горожан. О причинах такого "жаркого" сезона и намерениях властей сообщил spb.aif.ru.

Так, за прошедшие выходные на дорогах города загорелись 2 ЛиАЗ-5292 отечественной сборки. Оба автобуса принадлежат перевозчику "Третий парк". Если в первый раз открытого пламени не возникло, второй случай отметился возгоранием мотора. Отмечается, что ЛиАЗ-5292 предоставляются городу с весны 2021 года, когда стартовала подготовка к транспортной реформе. Сама компания отказалась от комментариев, аргументировав это тем, что автобусы находятся на гарантии. То есть, причины происшествий будут выявлять при участии производителя.

Кроме того, в июне случилось 2 крупных возгорания автобусов МАЗ, произведённых в Беларуси. Позже они были полностью сняты с маршрутов. Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил изданию, что за это время удалось найти источник проблемы – некачественные гидроприводы. Как выяснилось, при попадании на мотор загорелось масло. В сборке автобусов были использованы в основном китайские детали, поскольку немецкие аналоги стали недоступны из-за санкций.

Специалисты МАЗа не исключают вероятность того, что в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Осмотр автобусов, проведенный сотрудниками завода в Колпинском парке, подтверждает эту вероятность. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Свой комментарий по проблеме дали и в городском комитете по транспорту. В ведомстве подчеркнули, что по каждому из случаев возгорания организована проверка. Пока процесс находится на стадии экспертизы. Также представители комтранса отметили, что ни в одном из происшествий не было пострадавших, а водители проявили максимальную бдительность.

Таким образом, ситуация находится под контролем, заверили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что партию автобусов большого класса доставят в Петербург.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга