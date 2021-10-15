В митинге приняли участие 5 тысяч человек.

Марш националистов в Киеве завершился без происшествий. Об этом сообщили правоохранительные органы украинской столицы. Известно, что в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек (около 5 тысяч участников), представляющие националистические движения. Акция оказалась приурочена ко Дню защитников и защитниц страны.

В столице завершилось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Никаких правонарушений не допущено. пост полиции Киева

Общественный порядок на мероприятии охраняла столичная полиция, Национальная гвардия, спецслужбы Украины. Велось патрулирование улиц и мест массового сбора граждан. Шествие началось в 12 часов 14 октября около памятника Тарасу Шевченко. После этого толпа направилась к площади Независимости. Колонну возглавили лидеры организаций, некоторые из которых запрещены на территории РФ. Радикально настроенные украинцы сожгли чучела, символизировавшие президента Владимира Зеленского и других руководителей страны.

В Верховной Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией.

Фото: Facebook / Поліція Києва

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