Марш националистов в Киеве завершился без происшествий. Об этом сообщили правоохранительные органы украинской столицы. Известно, что в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек (около 5 тысяч участников), представляющие националистические движения. Акция оказалась приурочена ко Дню защитников и защитниц страны.
В столице завершилось шествие по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Никаких правонарушений не допущено.
пост полиции Киева
Общественный порядок на мероприятии охраняла столичная полиция, Национальная гвардия, спецслужбы Украины. Велось патрулирование улиц и мест массового сбора граждан. Шествие началось в 12 часов 14 октября около памятника Тарасу Шевченко. После этого толпа направилась к площади Независимости. Колонну возглавили лидеры организаций, некоторые из которых запрещены на территории РФ. Радикально настроенные украинцы сожгли чучела, символизировавшие президента Владимира Зеленского и других руководителей страны.
В Верховной Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией.
Фото: Facebook / Поліція Києва
Видео: Telegram / Мировые конфликты
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