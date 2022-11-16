Марочко заявил о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области

В НМ ЛНР рассказали о ситуации на линии боестолкновения с ВСУ.

Офицер Народной милиции в Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал журналистам проекта "Соловьев Live" о том, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всей линии сопротивления, начиная от Попасной до Харьковской области. Обстановку на фронте специальной военной операции в луганском направлении специалист считает стабильно напряженной.

Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия. Андрей Марченко, офицер НМ ЛНР

Соловьев раскритиковал жалобы мобилизованных на условия в полигонах.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live