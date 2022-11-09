Соловьев раскритиковал жалобы мобилизованных на условия в полигонах

Журналист призвал военных задуматься о том, что они сделали для своей подготовки.

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал жалобы мобилизованных граждан на условия в полигонах. Соответствующее заявление представитель СМИ сделал в эфире собственного проекта "Соловьев Live". Он прокомментировал различные негативные истории, распространившиеся по социальным сетям от военных, которые были призваны на СВО. Некоторые россияне рассказали о плохой подготовке перед отправкой в зону специальной военной операции и отсутствии необходимой экипировки.

И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны? Владимир Соловьев, журналист

Эксперт раскритиковал военную разведку за то, что она не пресекает подобные сюжеты, распространяющиеся в Интернете. По мнению журналиста, тех военнослужащих, которые приняли решение оставить поле боя и убежать, следует называть "дезертирами" и применить к ним наказание в соответствии с уголовным кодексом.

Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live