По его словам, эта ситуация говорит о подлинных ценностях в Европе.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

По его словам, с аналогичной ситуацией столкнулись многие россияне, у которых были за границей недвижимость и прочее имущество. Соловьев отметил, что эта ситуация говорит о подлинных ценностях в Европе.

У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся, сволочи! Владимир Соловьев, журналист

Ранее Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах.

Фото: Соловьев Live