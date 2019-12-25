Телеведущий Владимир Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".
По его словам, с аналогичной ситуацией столкнулись многие россияне, у которых были за границей недвижимость и прочее имущество. Соловьев отметил, что эта ситуация говорит о подлинных ценностях в Европе.
У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся, сволочи!
Владимир Соловьев, журналист
Ранее Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах.
Фото: Соловьев Live
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