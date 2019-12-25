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Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом
Сегодня, 15:54
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Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом

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По его словам, эта ситуация говорит о подлинных ценностях в Европе.

Телеведущий Владимир Соловьев предложил Италии "подавиться" отобранным у него имуществом. Об этом он заявил в эфире "Соловьев Live".

По его словам, с аналогичной ситуацией столкнулись многие россияне, у которых были за границей недвижимость и прочее имущество. Соловьев отметил, что эта ситуация говорит о подлинных ценностях в Европе.

У меня мое итальянское своровали, да и пусть подавятся, сволочи!

Владимир Соловьев, журналист

Ранее Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах.

Фото: Соловьев Live

Теги: владимир соловьев, имущество, италия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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