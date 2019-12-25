Соловьев напомнил Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах

Журналист оценил "выпад" певицы в отношении российского населения.

Российский телеведущий Владимир Соловьев напомнил украинской исполнительнице Светлане Лободе о том, что она зарабатывала на русскоязычных хитах. Ранее иностранка в интервью грузинскому продюсеру Ноэ Сулаберидзе заявила о том, что "общая масса живущих в России людей" слышит только ту информацию, которая поступает из телевизора и радио, поэтому не имеет альтернативной точки зрения на ситуацию. В своей речи артистка сослалась на своего психолога, который объяснил это "защитной реакцией". Звезда шоу-бизнеса уточнила, что вся интеллигенция уехала из России, а в стране остались лишь граждане с "иначе устроенным организмом".

Она украинка, которая долгие годы зарабатывала на России. А теперь она нам все объясняет про то, кто мы и какие они… Интеллигенция вся, поющая ртом, уехала. Наверно, для того чтобы потом вместе с Максом Барских за 100 тысяч долларов отыграть корпоративчик на русском языке в Нью-Йорке. Владимир Соловьев, ведущий

Напомним, что Светлана Лобода покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля. Знаменитость при этом не любят на родине из-за долгой жизни в Москве. Девушка продолжает гастролировать и выступать на корпоративах на сопредельными с РФ странами и на Западе.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

