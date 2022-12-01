Марк Цукерберг по-прежнему оптимистичен в отношении метавселенной

Предприниматель не боится скепсиса со стороны пользователей.

Американский предприниматель Марк Цукерберг по-прежнему оптимистичен в отношении будущего метавселенной в "горизонте от пяти до десяти лет". Соответствующее заявление эксперт сделал на мероприятии, организованном изданием The New York Times. Таким образом специалист ответил на вопрос о том, что в обществе распространяется скептецизм в отношении данного предприятия и этой технологии. В настоящее время подразделение фирмы, которое отвечает за данное направление и внедрение гарнитур виртуальной и дополненной реальности, Reality Labs, представляет лишь около 20% инвестиционного портфеля предприятия. Цукерберг уверен в том, что у Meta остается приоритетным направлением развитие социальных сетей.

Скептицизм меня не слишком беспокоит. У нас все время были сомневающиеся. Марк Цукерберг, бизнесмен из США

Марк Цукерберг вслед за Илоном Маском раскритиковал политику Apple в App Store.

* Meta -запрещенная компания, признанная в России террористической и экстремистской.

Фото и видео: YouTube / New York Times Events