Представитель МИД РФ назвала главную угрозу для медисреды.

Мария Захарова считает, что социальным сетям предстоит перестройка. Официальный представитель российского МИД заявила на пресс-конференции МИА "Россия Сегодня", что соцсети будут меняться под давлением или влиянием извне.

Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей. До этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница отметила, что главной угрозой для медиасферы на данный момент являются фейковые сведения. Захарова напомнила, что ранее СМИ следовало опасаться пропаганды, которая являлась препятствием для выполнения профессиональных обязанностей журналистов. Сейчас эта проблема, по словам спикера, меркнет перед угрозой фейковых новостей.

Захарова добавила, что в отличие от пропаганды фейкам противодействовать невозможно, так как против них не существует никаких механизмов воздействия.

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