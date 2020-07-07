Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера

Актёр так и не оправился от шока после смертельного ДТП.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о плохом состоянии актера.

По его словам, артист, попавший в ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, "до сих пор без настроения" и находится в подавленном состоянии.

Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит. Эльман Пашаев, адвокат

Он считает, что Михаил Ефремов так и не оправился от шока после смертельного ДТП. Защитник отметил, что запретил своему доверителю смотреть новости и ток-шоу, так как он может увидеть там семью погибшего Захарова. Это, подчёркивает Пашаев, может ухудшить состояние актёра. Поэтому сейчас Ефремов смотрит только спортивные телеканалы и "Культуру".

Ранее адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности.

Видео: YouTube / GrazhdaninPoet