Адвокат Ефремова рассказал о плохом состоянии актера

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о плохом состоянии актера.
По его словам, артист, попавший в ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, "до сих пор без настроения" и находится в подавленном состоянии.
Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит.
Эльман Пашаев, адвокат
Он считает, что Михаил Ефремов так и не оправился от шока после смертельного ДТП. Защитник отметил, что запретил своему доверителю смотреть новости и ток-шоу, так как он может увидеть там семью погибшего Захарова. Это, подчёркивает Пашаев, может ухудшить состояние актёра. Поэтому сейчас Ефремов смотрит только спортивные телеканалы и "Культуру".
Ранее адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности.
Видео: YouTube / GrazhdaninPoet
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все