Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Предварительное следствие по делу Ефремова завершено.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.

Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем. Эльман Пашаев, адвокат

Защитник рассказал, что призывал актёра дождаться оценки доказательств невиновности судом. По его словам, если они поймут, что аргументы в пользу невиновности не имеют оснований и юридической силы, то вина будет признана, а извинения — принесены.

Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться.

Накануне, 6 июля стало известно, что предварительное следствие по делу Ефремова завершено.

Ранее Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с одним погибшим.

Видео: YouTube / GrazhdaninPoet