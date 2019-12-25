Адвокат семьи Сергея Захарова заявил, что его доверители будут подавать в суд гражданские иски к Ефремову о возмещении вреда.

Актёр Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с одним погибшим. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев в разговоре с телеканалом "Москва-24".

Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно. Эльман Пашаев, адвокат

По его словам, Ефремов преступления не совершал. Защитник рассказал, что актёр предлагал не компенсацию, а выражал готовность заплатить, так как в ДТП участвовала его машина.

Отметим, что адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что его доверители будут подавать в суд гражданские иски к Ефремову о возмещении вреда. Он отметил, что супруга Захарова, его сын и брат не хотят никаких досудебных компенсаций.

Ранее адвокат Ефремова заявил о "космической" сумме компенсации семье Захарова.