Гибель Ефима Старцева: звезда "Ментовских войн" погиб в зоне СВО в возрасте 50 лет

Актера похоронили на Городском Петергофском кладбище в Петербурге.

Ефим Старцев погиб при исполнении воинского долга 30 сентября в зоне проведения специальной военной операции. О смерти 50-летнего актера сообщили ТАСС представители его окружения.

Похороны артиста прошли на Городском Петергофском кладбище 19 октября. Местом захоронения стала не аллея героев, а семейный участок, где покоятся родственники Старцева.

За свою творческую карьеру Ефим Старцев принял участие в 19 кинопроектах. Среди зрителей наибольшую известность ему принесли роли в российских криминальных сериалах. В девятом сезоне "Ментовских войн" актер играл охранника Панайотова.

Старцев также снимался в сериалах "48 часов", "Наш спецназ 3", "Невский. Тень архитектора", "Ленинград 46", "Литейный", "Великолепная пятерка" и других.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)