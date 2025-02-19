Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о позиции иностранных компаний, которые поддержали киевский режим с момента начала СВО России.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам России Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявила, что те западные компании, которые покинули наш внутренний рынок, на мировой арене позиционировали себя не как экономические операторы, а только как инструмент политической борьбы и гибридной войны. Чиновница указала, что организации свернули свою коммерческую деятельность в России по приказу западных режимов. При этом на протяжении нескольких лет эти компании гордились тем, что собирают денежные средства для поддержки Вооруженных сил Украины. В МИД РФ считают, что на эти пожертвования армия киевского режима убивала мирных граждан.

Они все эти годы гордились и кичились, что собирают деньги на помощь тем, кто нас убивал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание на заявления евроатлантических политических политиков, таких как итальянский президент или французский премьер-министр, которые, по ее мнению, приравнивают Россию к недружественным странам. Такая ситуация сказывается на инвестиционном климате в адрес зарубежных компаний. Важно учитывать позицию этих компаний к освещению событий. В МИД РФ добавили, что окончательное решение по этим вопросам должны принимать профессионалы, учитывая как экономические, так и политические аспекты.

Захарова заявила, что США до Эр-Рияда устраивали "футбол" вместо дипломатии.

Фото и видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"