Предстоящая зима из-за западных антироссийских санкций будет во Франции тяжёлой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала BFMTV сделала лидер фракции крайне правой политической партии "Национальное объединение". Марин Ле Пен добавила, что давление и ограничения в отношении Москвы оказываются контрпродуктивными.
Реальность такова, что благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро! Эти санкции не только не работают, но они ещё и санкционируют самих французов. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, ещё тяжелее.
Марин Ле Пен, политик Франции
Парламентарий добавила, что ответственность за сложившуюся в Евросоюзе энергетическую ситуацию и кризис лежит на тех руководящих лицах, которые приняли решения по санкциям против РФ.
Ле Пен: санкции ЕС на энергоносители из РФ приведут страны Европы к бедности.
Фото и видео: YouTube / RMC
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