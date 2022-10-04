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Марин Ле Пен предрекла Франции тяжелую зиму

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Политик объяснила, кто виноват в европейском кризисе.

Предстоящая зима из-за западных антироссийских санкций будет во Франции тяжёлой. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала BFMTV сделала лидер фракции крайне правой политической партии "Национальное объединение". Марин Ле Пен добавила, что давление и ограничения в отношении Москвы оказываются контрпродуктивными.

Реальность такова, что благодаря этим санкциям Россия дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро! Эти санкции не только не работают, но они ещё и санкционируют самих французов. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, ещё тяжелее.

Марин Ле Пен, политик Франции

Парламентарий добавила, что ответственность за сложившуюся  в Евросоюзе энергетическую ситуацию и кризис лежит на тех руководящих лицах, которые приняли решения по санкциям против РФ.

Ле Пен: санкции ЕС на энергоносители из РФ приведут страны Европы к бедности.

Фото и видео: YouTube / RMC

Теги: зима, марин ле пен, франция, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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