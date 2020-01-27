Политик призвала отменить ограничения, введенные против Москвы.

Глава французской оппозионной фракции "Национального объединения" в нижней палате местного парламента Марин Ле Пен заявила о том, что введение Евросоюзом антироссийских санкций на энергетические носители из России является "глупым решением". Об этом политик сообщила во время эфира на радиостанции RTL. По словам спикера, эти ограничения обрекают на бедность сами страны ЕС. Она призвала отменить данное "глупое и контрпродуктивное" решение.

Мы выступаем против санкций на энергоносители по очень простой и понятной причине. Эти санкции только укрепляют Россию и несут запрограммированную бедность европейским странам. Марин Ле Пен, политик

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Ле Пен призвала международные организации расследовать инциденты на "Северный потоках".

Фото и видео: YouTube / RTL

