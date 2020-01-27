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Ле Пен призвала международные организации расследовать инциденты на "Северный потоках"

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Политик призвала найти ответственных за диверсии.

Оппозиционный политик Франции Марин Ле Пен призвала международные организации расследовать инциденты, произошедшие на "Северный потоках". В эфире местной радиостанции RTL лидер фракции "Национальное объединение" прокомментировала факты утечки природного газа из российских трубопроводах, расположенных в территориальных водах Дании.

Необходимо международное расследование. Во время, когда происходят диверсии, есть те, кто пытается усугубить ситуацию и подтолкнуть к войне. Это вызывает крайнее беспокойство.

Марин Ле Пен, политик Франции

Париж призывает международных экспертов установить ответственных за энергетические диверсии в Европе.

Ле Пен назвала санкции в сфере энергетики абсурдным решением.

Фото и видео: YouTube / RTL

Теги: rtl, марин ле пен, северный поток
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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