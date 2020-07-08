Ле Пен назвала санкции в сфере энергетики абсурдным решением

Оппозиция Франции призывает ЕС отменить ограничения, связанные с импортом энергоносителей.

Экс-кандидат на пост французского президента и лидер фракции "Национального объединения" в нижней палате местного парламента Марин Ле Пен назвала западные санкции в энергетической сфере абсурдным решением. Соответствующее заявление политик сделала в эфире радиостанции France Inter. Гость программы уточнила, что решение ЕС и Париже может привести граждан к нищете. При этом такое антироссийское давление не достигнет цели ослабить Москву, а лишь усиливают РФ, которая "стала богаче".

Я считаю санкции в сфере энергетики абсурдным решением. Они несут серьезную угрозу нищеты для наших граждан ввиду взрывного роста цен на энергоносители. Необходимо поэтому отменить санкции, мешающие импортировать. Марин Ле Пен, политик

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что в ЕС есть сторонники дружбы с Россией для решения проблем в экономике.

Фото и видео: YouTube / France Inter