Кулеба признал, что в ЕС есть сторонники дружбы с Россией для решения проблем в экономике

В МИД Украины рассказали, почему Орбан, Ле Пен и другие политики хотят "обнимать Путина".

Некоторые европейские политики выступают за налаживание дружественных отношений с Россией, которые позволили бы преодолеть нынешние экономические трудности региона. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью международному агентству The Bloomberg. Журналистка спросила у гостя эфира о том, как Киев относится к попыткам ряда политиком нормализовать отношения с Москвой. Среди таких официальных лиц указали венгерского премьер-министра Виктора Орбаа, правое правительство Италии и бывшего французского кандидата в президенты Марин Ле Пен. СМИ уточнили у Дмитрия Кулеба о том, не боятся ли украинские власти того, что Европа в какой-то момент "накажет Киев" из-за последствий в сфере энергетики.

Конечно, в Европе есть некоторые лидеры и политики и часть людей, кто считает, что можно просто обнять Путина, и все вернется к норме. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины добавили, что большинство европейских стран ощущают "угрозу", которая исходит от российской стороны. дипломат надеется на то, что региону удастся преодолеть энергетический кризис. Дмитрий Кулеба признал, что это будет для Европы "тяжело".

Кулеба: Украина будет продолжать просить оружие у Запада.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance

