Мантуров: истребитель Checkmate составит конкуренцию F-35A и Gripen

Глава Минпромторга РФ рассказал о разработке "Сухого".

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский истребитель Checkmate составит конкуренцию американскому самолету F-35A и шведскому воздушному судну Gripen. Он уточнил, что отечественная разработка принадлежит представителям концерна "Сухой". Она была презентована в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2021. Новинку показали главе РФ Владимиру Путину 20 июля.

Мантуров уточнил во время выступления, что Москва должна встать в один ряд со странами, которые экспортируют аналогичную авиационную технику. Кроме США и Швеции в списке также значится китайский вариант JF-17 Thunder, который Пекин создает его совместно с Пакистаном. О российской разработке стали ходить слухи еще с мая 2021 года.

На внутреннем российском рынке Checkmate будет носить название СУ-75.

Новый российский истребитель повторил кадры из фильма с Томом Крузом.

Фото: Ростех