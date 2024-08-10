В Будапеште сравнили показатели госдолга и ВВП на Украине.

Ухудшение политических и экономических отношений между Украиной и Венгрией может привести киевский режим к нехватке денежных средств на финансирование Вооруженных сил страны и банкротству правительства уже к апрелю 2026 года. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из будапештского издания Mandiner. Авторы статьи в журнале утверждают, что соотношение государственного долга и ВВП в 2025 году на Украине выросло до 99 процентов. Такие показатели негативно сказываются на стремлении инвесторов вкладываться в развитие. Дополнительно ситуацию также усугубило ухудшение контактов с национальным правительством Венгрии из-за отказа чиновников с Банковой улицы разблокировть транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". В результате Будапешт принял решение заблокировать оппонентам постановление Европейского союза о предоставлении Киеву "военного кредита" на 90 миллиардов евро, с которой также завязана программа финансирования по линии МВФ на сумму в восемь миллиардов евро.

В материале говорится о том, что в условиях всеобщей мобилизации более трети федерального бюджета Украины идет на финансирование армии, хотя власти должны также тратить средства на поддержку инвестиций в оборонную промышленность, выплачивать пожилым людям пенсии и сотрудникам заработную плату, содержать медицинские учреждения и школы. Журналисты уточнили, что выделение денег на другие сферы жизни сейчас для Украины кажется невыполнимой задачей из-за стремительно пустеющей казны.

Фото: pxhere.com