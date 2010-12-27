Малкин вошел в историю "Питтсбург Пингвинз"

Игроку покорилось достижение Сидни Кросби, Яромир Ягр и Марио Лемье.

Нападающий американского клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин сыграл в форме команды 800-й матч. Достижение позволило игроку стать четвертым в истории команды, кому покорился данный рубеж. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее отметку в 800 матчей преодолел нынешний капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (880), второй в истории игрок по количеству заброшенных шайб Яромир Ягр (806) и легенда клуба Марио Лемье (915).

За свою карьеру в НХЛ Евгений Малкин выступал исключительно в составе "Пингвинз". В составе клуба он забросил 377 шайб и сделал 574 результативные передачи. Хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017).

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Фото: Gettyimages.ru, twitter.com/PenguinsPR