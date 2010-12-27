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Паредес назван лучшим игроком "Зенита" в августе
Сегодня, 11:28
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Rybka123
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Паредес назван лучшим игроком "Зенита" в августе

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За минувший месяц футболист вышел на поле в семи матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Болельщики петербургского клуба "Зенит" назвали хавбека Леандро Паредеса лучшим игроком команды в октябре. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Награда стала для Леандро Паредеса второй за его карьеру в "Зените". Ранее он получил признание по итогам октября 2017 года. За минувший месяц футболист вышел на поле в семи матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В общей сложности, в составе Петербургского клуба нападающий сыграл 64 матчей.
 
Премия лучшему игроку сине-бело-голубых — совместный проект футбольного клуба "Зенит" и АЗС "Газпромнефть", сети представляющей топливо G-Drive. Приз вручается игрокам клуба ежемесячно и по итогам сезона. Лучшим футболистом августа был признан Артем Дзюба, сентября — Себастьян Дриусси.

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Фото: ФК "Зенит"

Теги: g-drive , зенит , леандро паредес , лучший игрок зенита
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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