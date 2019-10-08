Болельщики "Зенита" признали Сутормина лучшим игроком декабря

В пяти матчах месяца ФК одержал три победы.

Болельщики футбольного "Зенита" выбрали лучшего игрока декабря: им оказался полузащитник Алексей Сутормин. В пресс-службе сине-бело-голубых разъяснили, почему фанатское звание для футболиста заслуженно.

В пяти матчах месяца, три из которых – с "Уралом", "Динамо" и "Спартаком" – "Зенит" выиграл, Сутормин появлялся на поле на месте правого защитника. Позицию футболист занял после ноября, оставившего команду без правых защитников из-за травм игроков.

С мячом он работает достаточно спокойно, когда не оказывается в стесненном пространстве при выходах между линиями. Качество передачи и дриблинга у него есть. <...> Мы рассчитывали, что Сутормин может играть справа, но в тройке. То, что он настолько уверенно играет в четверке, приятная неожиданность. говорил тренер Сергей Семак

Отмечается, что в матче с "Уралом" Сутормин совершил шесть отборов, что больше всех в обеих командах, в декабре стал лучшим ассистентом "Зенита" и делал голевые передачи в матчах с "Уралом", "Боруссией" и "Динамо".

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"