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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин примет участие в международном киберфутбольном турнире
Сегодня, 16:51
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Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин примет участие в международном киберфутбольном турнире

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Он пройдет в это воскресенье, 26 апреля.

Пресс-служба "Зенита" объявила об участии полузащитника команды Алексея Сутормина в международном онлайн-турнире по eFootball PES 2020.

Турнир пройдет по системе плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. По итогам жеребьевки Алексей Сутормин сыграет против форварда "Рейнджерс" Грега Стюарта. Победитель матча встретится четвертьфинале с полузащитником "Барселоны" Антуаном Гризманном.

Все матчи пройдут в воскресенье, 26 апреля, и начнутся в 19:00 по петербургскому времени. "Зенит-ТВ" покажет в прямом эфире игры с участием Алексея Сутормина.

Ранее Александр Кержаков представил свой вариант обложки альбома группы Pink Floyd.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: алексей сутормин, киберспорт, киберфутбол, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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