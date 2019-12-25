Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин примет участие в международном киберфутбольном турнире

Он пройдет в это воскресенье, 26 апреля.

Пресс-служба "Зенита" объявила об участии полузащитника команды Алексея Сутормина в международном онлайн-турнире по eFootball PES 2020.

Турнир пройдет по системе плей-офф, начиная со стадии 1/8 финала. По итогам жеребьевки Алексей Сутормин сыграет против форварда "Рейнджерс" Грега Стюарта. Победитель матча встретится четвертьфинале с полузащитником "Барселоны" Антуаном Гризманном.

Все матчи пройдут в воскресенье, 26 апреля, и начнутся в 19:00 по петербургскому времени. "Зенит-ТВ" покажет в прямом эфире игры с участием Алексея Сутормина.

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Фото: fc-zenit.ru