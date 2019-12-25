Экс-полузащитник "Зенита" Паредес рассказал, как едва не разбился на машине

Ему удалось избежать аварии по счастливой случайности.

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне игрок "ПСЖ" Леандро Паредес в интервью телеканалу TyC Sports рассказал об инциденте, который с ним произошел в период выступлений за итальянскую "Рому".

Паредес и два его бывших одноклубника - Хуан Итурбе и Диего Перотти - однажды повезли своих жен на концерт, который шел до поздней ночи. Когда они ехали обратно, на улицах Рима было пусто.

Мы решили проехать на красный свет, а затем я увидел машину, которая неслась в мою сторону. Я попытался резко затормозить и бросился вправо, но за мной ехал Итурбе. В тот момент я подумал, что погибну, и в попытке увернуться пришлось встать на два колеса. Жена была в ярости, когда вышла из машины, и назвала нас психами. Но мы все остались живы по счастливой случайности. Леандро Паредес, полузащитник "ПСЖ"

Напомним, Леандро Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" в июле 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России в сезоне 2018/19. Он провел за клуб 61 матч и забил 10 голов. В январе 2019-го Паредес был продан в "ПСЖ".

Ранее полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, как едва не перешел в "Эвертон".

Фото: fc-zenit.ru