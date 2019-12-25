Вильмар Барриос рассказал, как едва не перешел в "Эвертон" вместо "Зенита"

Колумбиец играет за сине-бело-голубых с 2019 года.

Полузащитник "Зенита" и сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос в интервью порталу Gol Caracol рассказал о несостоявшемся переходе в английский "Эвертон".

"Эвертон" прошлой зимой продал Идриссу Гуйе в "ПСЖ". В то же время агент позвонил мне и сказал, что те, кто работает в "Зените", продвинулись вперед в переговорах – они продали в тот же клуб Леандро Паредеса. Мне сообщили о возможности подписать контракт с "Эвертоном" и сказали, чтобы я прилетал. Как только я собрался сесть в автобус до аэропорта, агент позвонил и сказал, что трансфер сорвался. Вильмар Барриос, полузащитник "Зенита"

Напомним, Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Боки Хуниорс" в феврале 2019 года. По итогам прошлого сезона полузащитник стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Всего за "Зенит" Барриос провел 41 игру и забил два мяча.

Ранее бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти опроверг слухи о возращении в Петербург.

Фото: fc-zenit.ru