Вильмар Барриос рассказал, как едва не перешел в "Эвертон" вместо "Зенита"

Полузащитник "Зенита" и сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос в интервью порталу Gol Caracol рассказал о несостоявшемся переходе в английский "Эвертон".
"Эвертон" прошлой зимой продал Идриссу Гуйе в "ПСЖ". В то же время агент позвонил мне и сказал, что те, кто работает в "Зените", продвинулись вперед в переговорах – они продали в тот же клуб Леандро Паредеса. Мне сообщили о возможности подписать контракт с "Эвертоном" и сказали, чтобы я прилетал. Как только я собрался сесть в автобус до аэропорта, агент позвонил и сказал, что трансфер сорвался.
Вильмар Барриос, полузащитник "Зенита"
Напомним, Вильмар Барриос перешел в "Зенит" из "Боки Хуниорс" в феврале 2019 года. По итогам прошлого сезона полузащитник стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых. Всего за "Зенит" Барриос провел 41 игру и забил два мяча.
Ранее бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти опроверг слухи о возращении в Петербург.
Фото: fc-zenit.ru
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