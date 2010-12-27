Для волейбольных противостояний готовы "Ледовый дворец", СК "Юбилейный" и КСК "Сибур-Арена".

Петербург может стать площадкой для проведения ЧМ по волейболу в 2022 году. Об этом заявил вице-губернатор города на Неве Владимир Кириллов.

По этому вопросу состоялось заседание комиссии по организации и проведению спортивных соревнований в России, в котором приняли участия представители городов страны.

За последние годы Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, в ходе подготовки к которым была создана современная городская инфраструктура, полностью соответствующая мировым стандартам сообщил Кириллов

Так, для волейбольных противостояний готовы "Ледовый дворец", СК "Юбилейный" и КСК "Сибур-Арена".

Отметим ,что какая страна станет площадкой для ЧМ по волейболу в 2022 году, станет известно в этом месяце.

Ранее мы сообщали о том, что сборная России и "Зенит" поздравили Андрея Лунева с днем рождения

Фото:Pixabay