Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Петербург может стать площадкой для проведения ЧМ по волейболу в 2022 году
Сегодня, 21:16
0
IRINA_CHALKINA
135

Петербург может стать площадкой для проведения ЧМ по волейболу в 2022 году

0
 
 

Для волейбольных противостояний готовы "Ледовый дворец",  СК "Юбилейный" и КСК "Сибур-Арена". 

Петербург может стать площадкой для проведения ЧМ по волейболу в 2022 году. Об этом заявил  вице-губернатор города на Неве Владимир Кириллов.

По этому вопросу состоялось заседание комиссии по организации и проведению спортивных соревнований в России, в котором приняли участия представители городов страны.

За последние годы Петербург стал столицей крупнейших международных спортивных соревнований, в ходе подготовки к которым была создана современная городская инфраструктура, полностью соответствующая мировым стандартам

сообщил Кириллов

Так, для волейбольных противостояний готовы "Ледовый дворец",  СК "Юбилейный" и КСК "Сибур-Арена".

Отметим ,что какая страна станет площадкой для ЧМ по волейболу в 2022 году, станет известно в этом месяце.

Ранее мы сообщали о том, что сборная России и "Зенит" поздравили Андрея Лунева с днем рождения

Фото:Pixabay

 

 

Теги: волейбол спб , чм по волейболу , чп по волейболу 2022
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5