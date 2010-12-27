Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сборная России и "Зенит" поздравили Андрея Лунева с днем рождения
Сегодня, 14:20
0
Rybka123
220

Сборная России и "Зенит" поздравили Андрея Лунева с днем рождения

0
 
 

Голкиперу исполнилось 27 лет.

Сборная России и футбольный клуб "Зенит" поздравил вратаря Андрея Лунева с днем рождения. Во вторник, 13 ноября, голкиперу исполнилось 27 лет.

Лунев выступает в составе "Зенита" с 2017 года. После завершения карьеры Игоря Акинфеева в национальной сборной с 1 октября 2018 года главный тренер сборной назанчил Андрея основным вратарём команд.

Напомним, что 15 ноября сборная России сыграет против Германии в рамках Лиги Нации.

Ранее на Piter.TV"Зенит" назвал Аршавина легендой
Фото: twitter.com/TeamRussia, twitter.com/zenit_spb

Теги: зенит , лунев , сборная россии
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5