Сборная России и "Зенит" поздравили Андрея Лунева с днем рождения

Голкиперу исполнилось 27 лет.

Сборная России и футбольный клуб "Зенит" поздравил вратаря Андрея Лунева с днем рождения. Во вторник, 13 ноября, голкиперу исполнилось 27 лет.

Лунев выступает в составе "Зенита" с 2017 года. После завершения карьеры Игоря Акинфеева в национальной сборной с 1 октября 2018 года главный тренер сборной назанчил Андрея основным вратарём команд.

Напомним, что 15 ноября сборная России сыграет против Германии в рамках Лиги Нации.

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Фото: twitter.com/TeamRussia, twitter.com/zenit_spb