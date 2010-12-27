"Зенит" назвал Аршавина легендой

Футболист объявил о завершении карьеры 11 ноября.

Петербургский "Зенит" опубликовал в своем Instagram пост, посвященный бывшему футболисту "сине-бело-голубых" Андрею Аршавину, который 11 ноября объявил о завершении карьеры.

Серию снимков с нападающим команда подписала "единственный и неповторимый", снобдив хештегом #легенда.

Напомним, что Арвшивин выступал в составе "Зенита" с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015. В состав клуба с Невы игрок три раза становился чемпионом России, Кубка и Суперкубка УЕФА 2008. В том же году Аршавин занял шестое место в списке претендентов на премию "Золотой Мяч".

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Фото: инстраграм ФК "Зенит"