Тренировки "Зенита" возобновятся 15 ноября

В настоящий момент футболисты находятся в распоряжении национальных сборных.

Уже в этот четверг, 15 ноября, сине-бело-голубые возобновят тренировки. В настоящий момент игроки "Зенита" отправились в расположение своих национальных команд. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что вратарь Андрей Лунёв, полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный вместе со сборной России готовятся в Новогорске к товарищескому матчу с Германией, который состоится 15 ноября. Кроме того, российская команда в ближайшее время сыграет со Швецией в Лиге наций. Матч пройдет 20 ноября.

В воскресенье, 18 ноября, зенитовцев можно будет вновь увидеть в полном составе. В этот день состоится товарищеский матч против немецкого "Шальке-04".

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Фото: fc-zenit.ru