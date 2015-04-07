Иванович рассказал, почему "Зенит" проиграл ЦСКА

По словам защитника, сине-бело-голубые сами создали себе проблему.

Сербский футболист и защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович рассказал, почему "Зенит" проиграл 11 ноября ЦСКА. По словам спортсмена, петербуржцы сами создали себе проблему еще в начале игры. Напомним, матч завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Бранислав Иванович также отметил, что на зенитовцев повлияла недавняя игра в Бордо. После матча в Лиге Европы у футболистов было слишком мало времени для восстановления и тренировок. В ближайшее время команда должна отдохнуть и проанализировать свои ошибки.

Ранее мы писали, что баскетбольный "Зенит" выиграл у "Пармы".

Фото: Instagram / ivanovicofficial