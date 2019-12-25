"Зенит" опубликовал состав на матч с ЦСКА

Капитанскую повязку получил Ловрен.

В среду, 17 марта, в восемь часов вечера на "ВЭБ Арене" в Москве пройдет матч 23 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги ЦСКА против "Зенит".

Петербургская команда публикует состав на игру:

Капитаном команды назначили Ловрена. В запасе остались Одоевский, Рыбиков, Круговой, Жирков, Хотулев, Чистяков, Ерохин, Кравцов, Шамкин, Сутормин, Мостовой и Малком. Судить матч будет Евгений Кукуляк.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: Piter.TV