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"Зенит" опубликовал состав на матч с ЦСКА
Сегодня, 18:59
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smirenny

"Зенит" опубликовал состав на матч с ЦСКА

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Капитанскую повязку получил Ловрен.

В среду, 17 марта, в восемь часов вечера на "ВЭБ Арене" в Москве пройдет матч 23 тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги ЦСКА против "Зенит". 

Петербургская команда публикует состав на игру: 

Капитаном команды назначили Ловрена. В запасе остались Одоевский, Рыбиков, Круговой, Жирков, Хотулев, Чистяков, Ерохин, Кравцов, Шамкин, Сутормин, Мостовой и Малком. Судить матч будет Евгений Кукуляк. 

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото:  Piter.TV

Теги: зенит, зенит цска, цска
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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