Бранислав Иванович посетил матч Россия-Финляндия

Сербский футболист раньше играл за "Зенит".

Футболист Бранислав Иванович, раньше игравший за "Зенит", "Локомотив" и сборную Сербии приехал в Петербург на матч между Россией и Финляндией.

Встреча группы В началась в 16:00 на стадионе на Крестовском острове. Счет открыл Алексей Миранчук на 45 минуте – 1:0 в пользу россиян.

Позже в официальном аккаунте "Зенита" в телеграм опубликовали фото с футболистом, который был одет в футболку сборной России.

Напомним, с 2017 по 2020 Иванович провел 125 матчей за "Зенит", забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Также стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее мы писали, что болельщики из России и Финляндии собираются перед матчем Евро-2020 в Петербурге.

Фото: "Зенит" / telegram