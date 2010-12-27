Бранислав Иванович считает, что "Сочи" были очень хороши

Однако, "Зенит" тоже выложился на максимум.

Футболист Бранислав Иванович прокомментировал игру "Зенита" против "Сочи". Спортсмен считает, что оппоненты отлично подготовились и стали тяжелым соперником для петербуржцев. К тому же, для "Сочи" игра стала первой в новом сезоне РПЛ. Заявление игрок сделал во время эфира на "Матч-Премьер". Однако, он добавил, что в "Зените "тоже старались" и в результате смогли добиться победы.

Кроме того, сегодня было тяжело физически. Думаю, сегодня все выложились на максимум. Тяжелая игра получилась, причин этому несколько: во-первых, соперник был очень хорош, но мы тоже старались. После первого гола нам стало полегче объяснил защитник

Спикер отметил плохую погоду. Он объяснил, что природные условия подвели оба клуба, так как играть в такой обстановке тяжелее для всех футболистов. Иванович отметил, что на поле было душно и постоянно лил дождь.

Напомним. что встреча команд завершилась со счетом 0:2 в пользу "сине-бело-голубых". В ворота "Сочи" забили Азмун и Оздоев.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"