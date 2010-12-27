"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:0

На 30-й минуте гол с пенальти забил Сердар Азмун, а на 88-й минуте отличился Магомед Оздоев.

В воскресенье, 21 июля, в матче второго тура Российской премьер-лиги одержали победу футболисты петербургского "Зенита" над новой в РПЛ командой "Сочи". Матч завершился со счётом 2:0.

Выделились своими голами игроки команды "Зенит" нападающий Сердар Азмун, открывший счет на 30-й минуте игры, и полузащитник Магомед Оздоев (88 минута). Два игрока "Сочи" получили жёлтые карточки - защитники Иван Миладинович (на 29-й минуте игры) и Иван Новосельцев (43 минута).

Следующий матч "Зенит" сыграет 28 июля с "Оренбургом". ФК "Сочи" сразится с "Краснодаром" на день раньше, 27 июля.

Фото: vk.com/zenit