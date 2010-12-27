Баскетбольный "Зенит" выиграл у "Пармы"

Петербуржцы в третий раз подряд стали лучшими на паркете в рамках баскетбольного турнира.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой", Команда смогла опередить соперника со счетом 84:76 на собственном паркете. Встреча проводилась в рамках турнирной лиги ВТБ.

Со стороны "сине-бело-голубых" отличился игрок Карасев, принесший команде 24 очка, Скрабб с 17 очками, Рейнольдс с 16 очками. Последний также запомнился зрителям дабл-даблом. Наиболее сильным противником из Перми оказался Янис Блуис, который принес клубу 18 очков.

Отметим, что победа стала для спортсменов из Северной столицы третьей подряд в данном турнире. Следующая игра "Зенита" пройдет 18 ноября. Игроки выступят против эстонцев из "Калева".

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"

