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Баскетбольный "Зенит" выиграл у "Пармы"
Сегодня, 7:08
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lesjasap
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Баскетбольный "Зенит" выиграл у "Пармы"

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Петербуржцы в третий раз подряд стали лучшими на паркете в рамках баскетбольного турнира.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над пермской "Пармой", Команда смогла опередить соперника со счетом 84:76 на собственном паркете. Встреча проводилась в рамках турнирной лиги ВТБ.

Со стороны "сине-бело-голубых" отличился игрок Карасев, принесший команде 24 очка, Скрабб с 17 очками, Рейнольдс с 16 очками. Последний также запомнился зрителям дабл-даблом. Наиболее сильным противником из Перми оказался Янис Блуис, который принес клубу 18 очков.

Отметим, что победа стала для спортсменов из Северной столицы третьей подряд в данном турнире. Следующая игра "Зенита" пройдет 18 ноября. Игроки выступят против эстонцев из "Калева".

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"
 

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Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Спорт Зенит Баскетбол

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