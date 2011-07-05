Менеджер "Зенита" Анна Петрушина потребовала алименты от Андрея Аршавина

Андрей Аршавин теперь будет делить доходы между четырьмя детьми.

Менеджер ФК "Зенит" Анна Петрушина подала иск о взыскании алиментов с бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина. Об этом сообщает "КП-Петербург".

В 2024 году у Аршавина и Петрушиной родилась дочь Ева. Ранее у футболиста было трое детей от Юлии Барановской и одна дочь от Алисы Казьминой. Таким образом, официальные выплаты теперь будут распределяться уже между четырьмя детьми.

По российскому законодательству размер алиментов составляет 1/4 дохода на одного ребенка, 1/3 — на двоих, 1/2 — на троих и более. Ранее половина дохода спортсмена делилась между тремя детьми, теперь эта сумма будет распределяться на четверых.

Юристы отмечают, что подобные иски нередко подаются по согласованию с самим отцом ребенка. Это позволяет перераспределить выплаты, оставив часть средств в текущей семье. Эксперты не исключают, что Юлия Барановская и Алиса Казьмина могут оспорить решение в суде, однако правовых оснований для этого немного.

По данным Forbes за 2013 год, доход Аршавина составлял 8,1 млн долларов. Сейчас он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию "Зенита", а также выступает экспертом на телевидении и в онлайн-шоу.

Фото: Личная страница Анны Петрушиной в соцсетях