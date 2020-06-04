Малкин оценил хоккейные навыки Дзюбы

Он предлагает обменять футболиста в "Питтсбург"

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин прокомментировал в Instagram видео Артема Дзюбы, в котором форвард "Зенита" показал свои хоккейные навыки.

Хоккеист предложил обменять Дзюбу на Сидни Кросби, капитана и лидера атак "Питтсбурга". Дзюба ответил, что готов уже сейчас отправиться за океан.

Напомним, 13 марта руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что два клуба НХЛ проголосовали против нового формата плей-офф.

Видео: Instagram / @artem.dzyuba