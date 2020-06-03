Дзюба показал, что умеет играть в хоккей

Таким образом спортсмен поддержал хоккеистов.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем Instagram поделился умением играть в хоккей. Причем на траве.

Вечером в среду, 3 июня, он опубликовал видео, поддерживая таким образом российских хоккеистов, в том числе Евгения Малкина, Александра Овечкина, Александра Радулова, Илью Ковальчука.

Скорей бы НХЛ вернулось уже. Удачи всем! сказал спортсмен, уверенно забросив шайбы.

Регулярный чемпионат НХЛ также был приостановлен из-за коронавируса. Сезон будут доигрывать с плей-оффа. За Кубок Стэнли поборются 24 клуба. Пока неизвестно, когда тренировки и чемпионат возобновятся.

Ранее мы писали, что Малафеев считает, что Дзюба не поддержал Кокорина.

Видео: instagram.com/artem.dzyuba/