Малафеев считает, что Дзюба не поддержал Кокорина

Нынешний сезон РПЛ форвард доиграет в составе "Сочи".

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" рассказал о ситуации с арендой нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина в "Сочи".

По словам футбольного комментатора Василия Уткина, форвард "Зенита" Артем Дзюба мог повлиять на уход одноклубника, поскольку не хотел конкуренции за место в основном составе.

У меня инсайдов по этой ситуации. Не знаю, по какой причине Саша оказался в "Сочи", но решение было принято. Мне сложно говорить, было ли у Дзюбы влияние в клубе. Насколько я помню, он ни разу в прессе не поддержал Кокорина, когда у Саши были проблемы. Могу ошибаться, но я не видел с его стороны поддержки. Вячеслав Малафеев, экс-вратарь "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел четыре матча и забил три гола. По итогам марта форвард помог "Сочи" выбраться из зоны вылета и был признан лучшим футболистом месяца. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце июня 2020 года.

Ранее Вячеслав Малафеев рассказал об отношении к Артему Дзюбе.

Видео: YouTube / Футбольный Биги