Малафеев рассказал об отношении к Дзюбе

Конфликт между ним и форвардом "Зенита" случился зимой 2018 года.

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" рассказал об отношении к нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе.

Зимой 2018 года у Дзюбы и Малафеева случился конфликт. Форвард обвинил экс-вратаря, занимавшего должность заместителя спортивного директора "Зенита", в том, что его не хотели отпускать в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира. По словам Малафеева, решение о возможной аренде игрока принимало руководство клуба, но Дзюба "хотел идти против него".

Дзюба выбрал для себя причины и цели, которыми он бил меня. Однако он не учитывал тот момент, что рано или поздно я начну говорить. Не хочу сказать, что мы стали с Дзюбой какими-то врагами. Но, мягко говоря, мое отношение к нему очень серьезно изменилось. Вячеслав Малафеев, экс-вратарь "Зенита"

Напомним, 31 мая стало известно, что Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".

Ранее Артем Дзюба рассказал об отношении к бывшему вратарю сине-бело-голубых.

Видео: YouTube / Футбольный Биги