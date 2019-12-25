Артем Дзюба рассказал об отношении к экс-вратарю "Зенита" Вячеславу Малафееву

Форвард сине-бело-голубых больше не хочет с ним связываться.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в прямом эфире в Instagram с генеральным продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки рассказал об отношении к бывшему вратарю команды Вячеславу Малафееву.

"Если говорить о финансах, то, на мой взгляд, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов я не расскажу. Советовался ли с Малафеевым? Я с ним ничего общего не имею и иметь не хочу, никому советую. Мне кажется, его бизнес не процветает, но точно не знаю", - сказал Дзюба.

Напомним, в начале 2018 года у Артема Дзюбы и Вячеслава Малафеева случился конфликт. Экс-вратарь, занимавший должность заместителя спортивного директора "Зенита", заявил форварду, что его не отпустят в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира.

Ранее стало известно, что руководство "Зенита" ведет переговоры о сокращении зарплат игроков и тренеров.

Фото: fc-zenit.ru