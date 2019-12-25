Малафеев покидает "Зенит"

У 41-летнего футболиста истек срок действия контракта.

Днем в воскресенье, 31 мая, стало известно, что заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев покидает клуб. Об этом заявил сам футболист в своем Instagram.

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число "25"? Одни скажут: "Юность, беззаботность, вся жизнь впереди". Другие — "Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени". У меня — "Зенит". Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999 — играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером. Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. поделился специалист.

Малафеев также поблагодарил клуб за возможность проявить себя в новом деле и за возможность внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды.



Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам "Зенита" за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт. До встречи, "Зенит"! написал футболист.

Ранее мы писали, что Григорьев может продолжить карьеру в "Зените".

Фото: instagram.com/malafeev16ru/